Cala, a cadela de estimação de Luís Figo, conquistou os seguidores do ex-jogador de futebol na sua conta de Instagram ao mostrar o seu lado mais elegante numa fotografia que este partilhou.

Na imagem conforme poderá ver mais abaixo, a 'cãopanheira' aparece com uma pata em cima do ombro do dono.

"Ela posa muito melhor que eu", brincou Figo na legenda da publicação.

Veja a imagem.

