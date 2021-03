João Baião levou esta quarta-feira para o estúdio do programa 'Casa Feliz', que apresenta na SIC ao lado de Diana Chaves, dois dos seus companheiros de quatro patas: os cachorrinhos Tomás e Estrela.

"Hoje conhecemos o Tomás e a Estrela, os amiguinhos de 4 patas do João, e que amorosos que são", anuncia a SIC ao partilhar nas redes sociais as fotografias que marcaram o amoroso momento em que os animais de estimação do apresentador entraram em estúdio.

Veja abaixo as imagens:

