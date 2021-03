Jessica Athayde apareceu pela primeira vez na SIC, esta quarta-feira, dia 10, no programa 'Casa Feliz'. A atriz esteve à conversa com Diana Chaves e João Baião onde falou dos momentos mais marcantes da sua vida, nomeadamente, quando foi mãe do pequeno Oliver, que completa dois anos em junho.

"Gosto mesmo de ser mãe, não sei se teria coragem de ter mais. Educar uma pessoa é um grande desafio, estou a levar com birras de 10 em 10 minutos", confidenciou.

Por outro lado, e tal como já tinha partilhado anteriormente, a atriz confessou que não desfrutou do processo da gravidez.

"Odiei estar grávida, para mim foi uma doença. Nem toda a gente compreende, eu percebo. Se voltar a engravidar outra vez vou encarar de uma forma diferente. Mas eu estive doente, vomitei nove meses de seguida. [...] Há muitas mulheres que gostam de estar grávidas e eu tenho inveja de não ter tido uma experiência assim", explica.

O regresso à televisão... com Bruno Nogueira

Athayde confirmou que irá participar no novo programa de Bruno Nogueira na SIC - 'Princípio, Meio e Fim', convite que a deixou bastante satisfeita.

"Fiquei surpreendida com o convite e muito contente. Tendo em conta a fase de reflexão e aquilo que eu queria fazer, de repente ter um convite destes foi um grande privilégio", revelou.

"Estou muito contente por voltar a trabalhar. Já não me lembro de estar tão feliz há tanto tempo. [...] Este projeto vai ser incrível. É diferente de qualquer coisa já feita em televisão", nota.

Ainda no que diz respeito à sua vida profissional, Jessica disse que irá frequentar workshops de televisão com o objetivo de atualizar-se quanto ao mercado. "Estive tanto tempo no mesmo que quero ver o que há de novo", completou.

Leia Também: Jessica Athayde vai estar pela primeira vez no 'Casa Feliz'