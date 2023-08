Esta quinta-feira, dia 3 de agosto, foi de festa para a família Kardashian-Jenner. O filho mais novo de Khloé, Tatum, celebrou o primeiro ano de vida recentemente e a mãe organizou uma festa de aniversário para comemorar esta ocasião especial.

Pelas fotografias partilhadas nas redes sociais pode ver-se que a decoração da festa foi em tons neutros, como branco e azul claro, as mesmas cores escolhidas para os doces e para o bolo de aniversário, que tinha um foguete, um astronauta e uma lua no topo.

Sobre a mesa, que Khloé partilhou nas redes sociais, pode ver-se ainda cupcakes, pipocas e macaroons, entre vários outros doces.

A mãe do aniversariante optou por um vestido branco de comprimento midi, com corpete e alças finas, e sandálias da mesma cor. Já o menino estava vestido também de branco, com um casaco e ténis em tom cru, tal como pode ver na galeria.

De recordar que Khloé é ainda mãe de True, de cinco anos. Ambos são frutos da relação com Tristan Thompson.

Leia Também: O encontro do filho de Kim Kardashian com Cristiano Ronaldo e Danilo