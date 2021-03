Tiago Bandeira decidiu apostar na sua carreira no mundo da música. Depois de várias anos com receio em "abraçar" os seus "sonhos", o filho do cantor Rui Bandeira decidiu finalmente seguir as pisadas do pai e da irmã, Bárbara Bandeira, tornando público o seu talento.

Esta quinta-feira, dia 13, Tiago lançou aquele que é o seu primeiro single - 'Digo Não'.

O vídeo oficial do tema já está disponível no YouTube e começa agora a fazer sucesso entre os fãs do jovem, que até aqui tinha dado cartas como modelo.

Siga o link

Tiago Bandeira, recorde-se, faz parte do leque de 100 jurados do programa 'All Together Now', da TVI.

Leia Também: Conheça (finalmente) os 100 jurados de 'All Together Now'