Nicole Kidman deu origem a um dos memes mais partilhados a propósito da cerimónia dos Óscares. Em causa está uma fotografia em que a atriz aparece boquiaberta, em choque, no evento.

Alguns fãs ficaram convencidos que o retrato foi registado na altura em que Will Smith deu uma estalada a Chris Rock, mas esta não é a verdadeira história por trás do registo.

A fotografia foi tirada antes mesmo da cerimónia começar e o fotógrafo responsável - Myung Chun do Los Angeles Times - explicou em declarações à Vulture que Kidman reagiu desta forma ao ver Jessica Chastain.

"Parece que ela ficou entusiasmada quando viu a Jessica Chastain do outro lado da sala. A Kidman reagiu e acenou-lhe com as mãos", explica.

