Kate Middleton regressa hoje, dia 15 de junho, aos deveres públicos. A princesa de Gales surpreendeu esta sexta-feira, dia 14, ao confirmar através de uma partilha nas redes sociais que iria estar presente no Trooping the Colour, a celebração oficial do aniversário do soberano britânico, neste caso, o rei Carlos III.

Entretanto, já foram divulgadas as primeiras imagens da princesa a caminho do evento, ainda no carro.

Vale notar que a última aparição pública que esta fez foi há, sensivelmente, seis meses.

Recorde-se mulher do príncipe William fez uma operação abdominal no dia 16 de janeiro. Depois da intervenção, através da realização de exames - conforme revelado pela própria num vídeo que partilhou meses mais tarde - descobriu que tinha um cancro.

Atualmente, encontra-se a fazer quimioterapia preventiva.

