Maria Cerqueira Gomes não terá renovado contrato com a TVI, segundo avança a TV7 Dias. A confirmar-se, a apresentadora despedir-se-á assim do canal generalista dois anos depois de deixar o Porto Canal para substituir Cristina Ferreira, nas manhãs da TVI, ao lado de Manuel Luís Goucha. No entanto, o site Espalha Factos nega a informação, garantindo que fonte interna da estação de Queluz desmentiu que a apresentadora esteja de saída.

O Notícias Ao Minuto contactou a TVI para obter esclarecimentos, mas o canal recusou tecer comentários sobre o assunto.

Maria Cerqueira Gomes foi co-anfitriã do 'Você na TV' até ao início deste ano, quando decidiu regressar ao Porto, para junto da família. Passou a realizar trabalhos enquanto repórter para o programa.

Até ao momento, nem a apresentadora nem Manuel Luís Goucha reagiram publicamente à notícia, que surge numa fase de grandes mudanças para a estação.

No passado mês de julho, Cristina Ferreira anunciou inesperadamente que estava de volta à 'casa' que a popularizou, assumindo agora o cargo de diretora de Entretenimento e Ficção, assim como funções na administração da Media Capital e na direção da Plural. O grande regresso acontecerá em setembro, quando completará 42 anos.

