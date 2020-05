Edmar tem tido uma vida muito ativa desde que no domingo abandonou a casa do 'Big Brother'. Além das várias entrevistas que já deu, esta quinta-feira o jovem de Mirandela voltou a falar sobre a sua participação no reality show através de um direto no Instagram com Joana da 'Casa dos Segredos 3'.

Uma conversa animada onde Edmar acabou por confidenciar que, apesar de ter sido o único a assumir desde o início que é homossexual, este não era o único que poderia defender a comunidade LGBT na casa mais vigiada do país.

"Eu era o único gay lá dentro, ou achava que era o único gay, porque eu acho que há outro gay lá dentro... mas eu não vou dizer o nome", começou por afirmar, explicando que a pessoa em questão chegou mesmo a dizer no 'BB Zoom' que tinha namorado. Algo que depois foi retificado.

"Não vou dizer quem é porque eu gosto muito dessa pessoa", completou o divertido Edmar.

