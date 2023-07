Imagine que estava a assistir a um concerto de Ed Sheeran e que de repente via Eminem em palco? Foi precisamente isto que aconteceu durante um espetáculo que o músico britânico deu, recentemente, em Detroit, Estados Unidos.

Na sua página de Instagram, Ed Sheeran partilhou um vídeo do momento em que canta um dos maiores sucessos do rapper, de 50 anos: 'Lose Yourself', que fez parte da banda sonora do filme '8 Mile' (2002).

"Estávamos neste concerto e esta parte, honestamente, é uma memória que guardaremos para sempre", afirmou um seguidor.

"A colaboração que não sabia que precisava", lê-se ainda.

"Que concerto, que momento! A mãe do meu marido morreu no dia do concerto. Ele decidiu ir a pensar que seria uma boa distração. Ele ficou de coração partido durante [a música] 'Eyes Closed', mas quando o Eminem veio, a energia que encheu o [estádio] Ford Field naquele momento era mesmo do que precisávamos! Obrigada Ed e Eminem! Inesquecível e épico!".

Veja o momento:

