Eminem fez uma atuação surpresa no concerto 'Live From Detroit: The Concert at Michigan Central' que aconteceu esta quinta-feira, 6 de junho.

O rapper, de 51 anos, subiu a palco no final do evento depois de introduzido por Bill Ford, presidente executivo da Ford.

"Por favor, deem as boas-vidas a uma lenda que dispensa apresentações. É um embaixador global da nossa cidade. Ele ama a nossa cidade e a nossa cidade ama-o. Ele vai-se juntar à Orquestra Sinfónica de Detroit. Senhoras e senhores, deem as boas-vindas a Eminem", afirmou.

O rapper, que cresceu em Detroit, cantou a sua nova música - 'Houdini'...

Assim como 'Sing for the Moment', com Jelly Roll:

'Welcome 2 Detroit' com Trick Trick:

... E 'Not Afraid':

De notar que 'Houdini', a nova música de Eminem, tem sido um enorme êxito. Em sete dias, o videoclipe já ultrapassou as 50 milhões de visualizações no YouTube, continuando a liderar as tendências de música na plataforma.

Siga o link

Leia Também: O momento em que Eminem dançou com a filha no casamento