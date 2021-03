Fanny Rodrigues não poderia estar mais feliz, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', que tem dado cartas como comentadora do 'Big Brother', é a nova grande aposta da TVI.

Fanny passa a partir de domingo a fazer parte da equipa fixa do programa 'Somos Portugal'.

"Finalmente! Meus amores, faço parte do elenco fixo do Somos Portugal. Este grande projeto da TVI que já leva tantos anos e ao qual já fui convidada tantas vezes... Agora sou uma deles", anuncia a 'Belle Portugaise', como ficou conhecida entre os fãs, nas suas redes sociais.

Para Fanny esta aposta do canal no seu talento é "um sonho tornado realidade". "Um sonho tantas vezes sonhado em sussurros na minha cabeça que agora vai ganhar voz! E é já este domingo. Preciso de todos vocês! Preciso que estejam connosco", apela a jovem de Oliveira de Azeméis.

A Fanny Rodrigues juntam-se no elenco fixo do 'Somos Portugal', programa de domingo à tarde, Zé Lopes, Ana Arrebentinha, Santiago Lagoá, Mónica Jardim e Ruben Vieira com o Camião do Ben.

"Preciso que estejam comigo a viver o sonho", pode ainda ler-se na emotiva publicação de Fanny.

