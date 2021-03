A TVI fez esta quinta-feira, dia 18, um esclarecimento à imprensa sobre o prémio final que o vencedor do programa 'All Together Now' levará para casa.

"O prémio do programa 'All Together Now', da TVI, está definido, mas é estratégia da TVI não revelar", começa por referir a nota enviada à imprensa por fonte da comunicação do canal.

"A revelação deste prémio está associado a uma grande surpresa que será revelada após a final", explica ainda a estação de Queluz de Baixo.

Recorde-se que 'All Together Now' é um programa de talentos musicais, apresentado por Cristina Ferreira, que vai para o ar aos domingos à noite.

Leia Também: Cristina Ferreira revela próximos participantes de 'All Together Now'