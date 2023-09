Os rumores eram muito fortes mas só agora chegou a confirmação. A banda NSYNC vai mesmo reunir-se novamente para fazer nova música e há um filme de animação por detrás desta novidade.

O grupo composto por JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick e Justin Timberlake integra a banda sonora do filme 'Trolls 3 - Todos Juntos' com o tema 'Better Place', cujo excerto já consta do novo trailer da produção da DreamWorks.

Desde 2002 que os NSYNC não produziam novos temas. Já na madrugada de ontem, na gala dos MTV Video Music Awards, a banda surgiu reunida em palco, deixando milhares de fãs espalhados pelo mundo em êxtase.

Veja abaixo o mais recente trailer de 'Trolls 3 - Todos Juntos', já com a voz dos NSYNC.

Leia Também: VMA 2023. Shakira recebeu vénia do público mas a estrela foi Taylor Swift