Na manhã desta sexta-feira, dia 29, Pedro Alves decidiu oficializar a relação com Jéssica e pediu a concorrente em namoro. O momento deu-se após a dupla de pombinhos receber dois aviões de apoio ao mesmo tempo, algo inédito, como destacou Teresa.

No meio dos aplausos do restante grupo, Pedro declarou-se à cara metade: "Perante toda a gente aqui na casa, quero que sejas minha namorada". Jéssica confirmou o sim com um beijo apaixonado.

Veja o momento aqui.

Leia Também: 'Big Brother': Jéssica acha que ela e Pedro Alves já são capa de revistas