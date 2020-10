Catarina Manique e António Hipólito marcaram esta sexta-feira, dia 2, presença no programa 'Casa Feliz' para assumirem publicamente o namoro de ambos.

A concorrente da terceira edição de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' e o agricultor da segunda edição do programa conheceram-se há alguns meses no 'Domingão', da SIC, e desde então começaram a trocar algumas mensagens.

A namorar há um mês, o casal encontra-se agora nas quintas um do outro. Catarina faz algumas visitas ao Alentejo e António visita o Fundão sempre que possível.

