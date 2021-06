O programa 'Estamos em Casa' deste sábado, dia 12 de junho, ficou a cargo de Andreia Rodrigues. Um dos convidados foi o músico Noble, cuja atuação deixou a apresentadora emocionada e sem conseguir conter as lágrimas.

À conversa com o artista, a comunicadora confessou: "Esta música é toda ela amor. Vivi uma coisa na minha vida há muitos anos que me fez ter saudades do futuro".

"É muito difícil quando sabemos que a nossa vida pode fugir-nos, aquilo que nós sabemos que não vamos viver, os abraços que não vamos dar, os beijos que não vamos dar", nota ainda.

Por fim, concluiu: "O amor será sempre o que nos une".

Recorde-se que quando tinha apenas 17 anos de idade, Andreia Rodrigues sofreu um grave acidente de viação enquanto viajava junto com o namorado na altura. O carro capotou e foi parar a um riacho. Na entrevista que deu ao 'Alta Definição', a apresentadora recorda que pensou que iria morrer, até ser puxada da viatura e levada para o hospital.

