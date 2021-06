Enquanto mãe de duas meninas, são várias as aventuras por que Andreia Rodrigues vai passando, sendo que algumas acaba por partilhar com os admiradores nas redes sociais.

Recentemente, a apresentadora do programa ''Quem Quer Namorar com o Agricultor' revelou numa storie da sua conta de Instagram que a filha mais velha, Alice, de três anos, pegou no seu telemóvel.

"A Alice pegou no meu telemóvel, abriu o Instagram... tirou esta foto, fez este enquadramento e disse 'já está' e cá está!", começa por contar. "Não sou de a deixar mexer nestas coisas... a questão é: como é que ela aqui chegou?", questionou.

Storie onde a apresentadora da SIC conta o sucedido© Instagram - Andreia Rodrigues

Recorde-se que Andreia é ainda mãe da bebé Inês, que nasceu em março deste ano. As filhas são fruto do seu casamento com Daniel Oliveira.

