Para terminar a semana em bom nas redes sociais, Andreia Rodrigues partilhou na sua conta de Instagram uma fotografia na qual posa com as duas filhas.

"Minhas! Manhãs cheias de amor!!! Uma sexta-feira feliz para todos", afirmou na legenda da publicação.

Note-se que Andreia é mãe de Alice, de três anos, e da bebé Inês, que nasceu no passado dia 15 de março. Ambas são fruto do casamento da apresentadora com Daniel Oliveira.

Leia Também: "É a maternidade real! Nota-se que estou com sono? Olheiras?"

Leia Também: Andreia Rodrigues revela que sofreu um terceiro aborto