A espera está a chegar ao fim para os fãs do 'Taskmaster'. É já este sábado, 16 de março, que estreia a quarta temporada do divertido programa da RTP1.

Nuno Markl, um dos apresentadores do formato (ao lado de Vasco Palmeirim), levantou a ponta do véu quanto ao que aí vem ao revelar algumas imagens das provas.

"É uma nova era no 'Taskmaster'. Uma era onde passado distante - Toy! - e passado recente - Madalena Abecasis e Cândido Costa, um coletivo a que gostamos de chamar Madalândido Abesta! - se cruzam com o presente e, durante as próximas semanas, o futuro do Taskmaster - Carolina Deslandes!", notou.

"Estas quatro destemidas, inconscientes e profundamente confusas almas, abraçam uma fina colecção de importantes e necessárias missões que levam praticamente ao nível da ruptura a sua memória; a sua paciência; a sua pontaria; e, genericamente, a sua integridade física, sobretudo quando confrontadas com uma tarefa que as obriga a fazer o que fazem as meigas aves - e não, não é pôr ovos", continua.

"Não contentes com este excelso leque de concorrentes, fomos buscar ainda mais glamour e credibilidade - não sabemos como, mas conseguimos convencer a Catarina Furtado a ser a convidada especial da semana e a entrar nesta cornucópia de insanidade, mas asseguramos que nunca - NUNCA! - a viram assim", completa.

Vale notar que os concorrentes da quarta temporada são Toy, Cândido Costa, Madalena Abecassis e Carolina Deslandes.

