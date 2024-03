Carolina Deslandes será uma das concorrentes da próxima edição do 'Taskmaster', cuja 4.ª temporada está prestes a estrear.

Nuno Markl, um dos anfitriões do programa da RTP1, falou sobre a cantora, elogiando o seu sentido de humor.

"Aproveito para dizer o seguinte: uma pessoa que venha de outro planeta, que veja a Carolina Deslandes no Taskmaster - ela que é a estreante desta temporada - e que não lhe conheça a carreira musical, irá achar que está perante uma comediante e ficará curioso para saber onde vai ser o próximo show de stand-up dela", nota.

"É o quão cómica esta estrela da música é, quando largada no universo refinadamente demente do nosso programa. O timing, o sarcasmo, a acidez, os ataques de nervos - é hilariante. Nem sabem o que vos espera. (E sim, a dada altura, eu ia levando com uma bota dela)", evidencia.

Cândido Costa, Toy e Madalena Abecassis completam o grupo de concorrentes.

Leia Também: Nuno Markl defende 'Taskmaster' inglês das críticas: "É diferente"