Apreciadora de castanhas, Filipa Gomes usou a sua conta no Instagram para partilhar uma fotografia deste fruto do qual se pode ver sair uma minhoca, explicando que este tem sido um problema recorrente este ano e questionando os seus seguidores sobre se têm vivido situações semelhantes.

"Não sou a única com problemas, este ano, ao nível da bicheza na castanha, pois não? E ainda se fosse só bicheza desta, a pessoa via os buraquinhos e nem se dava ao trabalho de vincar os dedos na faca para as conseguir cortar. Mas não…", começou por escrever.

"1/3 é bicho, outro 1/3 vem com umas manchas castanhas que mais parece que tiveram enterravas (diz que este ano foram atacadas por um fungo qualquer que as pôs assim) e o outro 1/3 divide-se entre as que não sabem a nada e as que até safam. Feitas as contas, em 10 comes 2 ou 3. Mas bom, não vou perder já a esperança e continuarei a minha saga em busca de castanha decente", acrescentou ainda a chef.

Na caixa de comentários as opiniões dividem-se. Enquanto alguns dos seus seguidores dizem ter tido a sorte de comprar algumas castanhas de boa qualidade, outros referem que o azar também lhes bateu à porta, "Exatamente!! Poucas se aproveitam", escreveu Romana.

