Reposta: Filipa Gomes. A conhecida cozinheira foi ao seu baú de memórias e partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um retrato do tempo em que ainda andava na escola.

Na legenda da publicação fez uma reflexão sobre a agitação da sua rotina e os seus desafios.

"Gerir diarreias. Limpar vários vomitados. Amparar 2 desmaios. Acompanhar estudo de português e matemática. Amamentar. Dar banho. Acordar a meio da noite. Deitar a meio da noite. Editar 2 vídeos. Filmar 1 vídeo. Testar 4 receitas. Lavar muita loiça. Fazer as unhas em casa. Maquilhar. Pentear. Ir ao boxe. Beber muita água. Fazer muito xixi. Tomar os suplementos. Ir a um jantar de Natal cheio de glam. Sentir-me tão pouco glam. Estar com o período. Chegar atrasada. Andar a correr. Mimar. Ralhar. Dar colo. Carregar com sacos. Subir e descer escadas. Sorrir e acenar. Fazer terapia. Pagar contas. Partir coisas. Fazer planos. Mudar planos. Trabalhar com 3 filhos em casa. Sentir-me má amiga e má mulher e má mãe. Aprender a desculpar-me por isso tudo", descreve.

"Crescer é uma armadilha! Era mais fácil quando tinha 10 anos!", desabafou, questionando em tom de reflexão: "Que injusto queixar-me do alto do privilégio, não é!?".

Eis a partilha:

