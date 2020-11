Georgina Rodríguez é uma verdadeira caixinha de surpresas. A namorada de Cristiano Ronaldo surpreendeu tudo e todos ao revelar a sua identidade no programa de televisão 'A Máscara', que por aqui foi apresentado por João Manzarra.

A modelo espanhola aceitou participar neste desafio com o disfarce do leão. Tendo ficado no grupo dos concorrentes menos votados pelo público, esta acabou por se mostrar.

"Na savana nunca podes baixar a guarda porque a flecha que menos esperas pode atingir-te, embora que a única que me tocou foi a do amor, e a do bem", dizia Georgina no seu vídeo de apresentação.

Quando tirou a sua máscara o espanto dos presentes foi geral.

Veja o momento da revelação.

