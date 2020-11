Esta quarta-feira, Georgina Rodríguez esteve dedicada a uma produção fotográfica em Milão, mas logo que terminou os compromissos profissionais regressou a casa, em Turim, onde foi recebida com um caloroso abraço dos filhos.

Como mostrou nas redes sociais, os gémeos Eva e Mateo, de três anos, encheram a mãe de mimos ao tê-la de volta.

A noite contou ainda com um "jantar de campeões", no qual os mais pequenos se puderam deliciar com pizza.

Veja as imagens na galeria.

