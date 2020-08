No próximo sábado, dia 15, Jennifer Lawrence entra no 30.º ano de vida - uma data redonda que será celebrada da melhor forma, tendo em conta as restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

Notícia o Mirror que o plano inicial da atriz era passar a data na Grécia, contudo, uma vez que é aconselhado evitar viagens internacionais, a ideia caiu por terra.

De acordo com uma fonte, sabe-se então que o seu aniversário será celebrado em duas ocasiões distintas: A primeira vai reunir a família, o marido, Cooke Maroney, e os amigos de infância em Kentucky, a sua terra natal; Posteriormente, vai dar uma festa privada na sua casa em Los Angeles com alguns amigos de Hollywood, de entre os quais a atriz Emma Stone, a cantora Adele e a comediante Amy Schumer.

