A atriz Jennifer Lawrence conseguiu vender a 'penthouse', no Upper East Side, mas não foi o melhor negócio que fez. Isto porque, relata a imprensa internacional, a habitação, com três quartos, foi listada pela última vez no valor de 12 milhões de dólares (mais de dez milhões de euros).

Uma quantia muito inferior à que a atriz pagou quando comprou o imóvel, 15.6 milhões de dólares (13.2 milhões de euros), de acordo com os registos da propriedade, como relata o New York Post.

O prédio de luxo com 30 andares foi construído em 2005 e conta com uma "garagem à prova de paparazzi".

A atriz já estava a tentar vender a propriedade há pelo menos um ano.

Leia Também: Bella coloca mansão à venda por mais de dois milhões de dólares