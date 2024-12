Jennifer Lawrence tem vindo a marcar presença em eventos cheios de famosos e não faltou à Women In Entertainment Gala do Hollywood Reporter, que decorreu no The Beverly Hills Hotel, na Califórnia.

Para a ocasião, a atriz elegeu um elegante vestido preto, justo ao corpo com um cinto fino que acentuava a barriga de grávida.

Jennifer Lawrence, recorde-se, prepara-se para ser mãe pela segunda vez, fruto do casamento com Cooke Maroney.

Veja na galeria algumas imagens da atriz no evento e o look que escolheu para a ocasião.

Leia Também: A barriguinha de Jennifer Lawrence em (mais uma) passadeira vermelha