Dwayne Johnson, o famoso The Rock, tomou uma decisão importante no que diz respeito ao uso de armas verdadeiras em filmagens.

O ator e dono da Seven Bucks Productions prometeu acabar com as armas reais nos projetos em que estiver inserido.

Esta decisão foi tomada depois da morte de Halyna Hutchins, durante as filmagens de 'Rust'. Recorde-se que foi Alec Baldwin quem disparou uma arma de adereço que não deveria estar carregada.

"Em primeiro lugar, estou de coração partido", disse à Variety na estreia de 'Red Notice', na quarta-feira, em Los Angeles. "Perdemos uma vida. O meu coração está com a sua família e todos no set. Também conheço o Alec há muito tempo", acrescentou.

"Acho que criou um novo prisma, uma nova perspetiva sobre a forma de trabalhar daqui para a frente. Temos de, por pior que tenha sido a situação - e ainda é -, usar isto como exemplo para aprender com este caso, para seguir em frente. Ser mais seguro", continuou, afirmando depois que, "a partir de agora, nas produções Seven Bucks, seja para televisão ou cinema ou outro meio, nunca mais vão usar armas verdadeiras".

"Vamos usar armas falsas e depois tratamos do resto na pós-produção. Não queremos olhar para os gastos", assegurou.

Leia Também: Alec Baldwin: Advogados levantam a hipótese de acidente premeditado