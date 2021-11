Esta quarta-feira, Jason Bowles e Robert Gorence, advogados de Jason Bowles, uma das responsáveis pela arma que matou Halyna Hutchins, falaram ao programa Today, da NBC, e levantaram a possibilidade do acidente ter sido "sabotagem".

"Presumimos que alguém colocou a bala real naquela caixa e, se pensar sobre isso, a pessoa que colocou a bala real na caixa de balas falsas tinha que ter como objetivo sabotar o estúdio. "Não há outra razão para fazer isso, para misturar a bala real com as balas falsas", afirmou Jason Bowles

Os advogados fizeram ainda alusão ao descontentamento de alguns funcionários, o que vai ao encontro de algumas informações que vieram a público de que sete pessoas se tinham demitido dias antes do acidente.

Alec Baldwin disparou sobre Halyna Hutchins a 21 de outubro, durante as gravações do filme 'Rust', tirando assim a vida à diretora de fotografia de 42 anos. O realizador Joel Souza ficou ferido no ombro.

Antes da arma ter chegado às mãos do ator, passou por David Halls, assistente de produção, e Hannah Gutierrez-Reed, supervisora das armas

