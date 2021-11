Alec Baldwin decidiu partilhar na sua página de Instagram a mensagem de uma colega de equipa das filmagens de 'Rust'. Um texto onde a figurinista Terese Magpale Davis comenta os vários assuntos que têm estado em destaque nos últimos dias após o acidente que levou à morte de Halyna Hutchins.

"Leiam isto", apenas escreveu o ator ao partilhar o texto de Terese Magpale Davis, esta terça-feira.

"Farta" do que tem sido alegado sobre as condições de trabalho no set, Terese Magpale Davis diz: "A história que está a ser contada de termos sido sobrecarregados e trabalhado em condições inseguras e caóticas é mentira".

Logo após Alec Baldwin ter matado acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins com uma arma de adereço que não deveria estar carregada, vários trabalhadores começaram a falar sobre supostas más condições no set. No entanto, Terese Magpale Davis refutou muitas das alegações, incluindo as horas de trabalho.

“Nunca trabalhamos mais do que 12,5 horas por dia. Isso foi uma vez", escreveu Davis. “A maioria dos dias tinha menos de 12 horas", afirmou, frisando que no dia do acidente "ninguém estava cansado demais para fazer o seu trabalho".

Sobre a estadia enquanto trabalhavam no Novo México, Terese Magpale Davis realçou: "A equipa de filmagem tinha hotéis. Eles simplesmente não achavam que eram elegantes o suficiente. Não que fosse inseguros. Não me digam que seis homens grandes se sentiam tão inseguros no hotel, mas estavam bem a dormir nos seus carros em estacionamentos (o que nunca aconteceu)".

Sobre os postos de trabalho, referiu que "tiveram a aprovação do sindicato para contratar cada pessoa não sindicalizada".

Mas não ficou por aqui e falou ainda da experiência da supervisora de armas Hannah Gutierrez-Reed, de 24 anos. Embora admita que a trabalhadora não será a 'mais experiente do setor', destaca que a mesma tinha qualificações necessárias para estar no set.

"Foi aprendiz de um supervisor de armas conhecido e esteve na mesma posição, no mesmo tipo de filme alguns meses antes. Era a pessoa mais experiente? Não. As qualificações eram típicas de um nível um? Sim. [...] Mas como acham que as pessoas ganham essa experiência? Todos nós tivemos um primeiro e um segundo emprego a dada altura das nossas vidas", escreveu, afirmando que Hannah tinha um 'bom' currículo e "ótimas referências".

Terese Magpale Davis relata que não vai esquecer o trágico acidente: "Estou de coração partido e furiosa. Nunca vou tirar da cabeça o som daquele tiro ou os gritos do meu diretor".

Mesmo sentindo-se, confessa, com "raiva" de Dave Hall - assistente de produção que entregou a arma a Alec Baldwin -, não o acusa de "não se importar com a segurança" dos colegas.

Veja o texto na íntegra nas publicações abaixo:

