Alec Baldwin tem encontrado na família força para ultrapassar o momento doloroso que enfrenta depois de ter matado acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins.

Neste Halloween, a mulher do ator, Hilaria Baldwin, não deixou que o trágico acidente abalasse o espírito festivo e fez questão que a família assinalasse a data.

Dias após a morte de Halyna, Alec Baldwin vestiu-se a rigor e festejou o Dia das Bruxas na companhia da mulher e dos filhos. Momento que Hilaria destacou nas suas redes sociais.

"Sermos pais durante tudo isto tem sido uma experiência intensa, no mínimo. Hoje reunimo-nos para lhes darmos [aos filhos] o feriado", escreveu na legenda das imagens.

Alec Baldwin matou acidentalmente a diretora de fotografia, de 42 anos, durante as gravações do filme 'Rust', no dia 21 de outubro, ao disparar uma arma utilizada para as filmagens. O realizador Joel Souza ficou ferido no ombro.

