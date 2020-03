A Direção Geral da Saúde lança hoje uma campanha de rádio com as vozes de Rui Unas e de Catarina Miranda para sensibilizar e esclarecer os portugueses em relação ao COVID 19, o tema do momento. A campanha, que dura até ao fim de março, conta com a criatividade da agência de publicidade Addmore e é composta por 2 spots nas rádios nacionais.

"Esta foi uma campanha desenhada em tempo recorde, de modo a acompanhar a evolução da epidemia em Portugal e poder chegar ao maior número possível de pessoas, dando recomendações de como evitar tocar com as mãos nos olhos, nariz ou boca, ações simples, mas essenciais, nesta fase", afirma João Damas, da Addmore.

Já a estratégia digital tem a assinatura da Guess What, que, desde 11 de março, convidou influencers como Ana Garcia Martins ('A Pipoca Mais Doce'), Marisa Cruz, Rita Ferro Rodrigues ou Ágata Roquette a partilharem, nas suas redes sociais, algumas das informações veiculadas pela DGS.

Alexandre Antunes, Diretor de Comunicação Digital da Guess What, revela que "sabemos que, hoje em dia, quase todas as ações de comunicação devem contar com o apoio de influenciadores digitais e que uma ação deste tipo teria mais eficácia com uma estratégia integrada".

