Catarina Raminhos esteve com as duas filhas mais velhas, Maria Rita e Maria Inês, no Estádio da Luz, em Lisboa, a assistir ao concerto de Taylor Swift esta sexta-feira, dia 24 de maio.

Durante o concerto, a autora deixou uma crítica nas redes sociais, não à atuação da artista, mas sim sobre a falta de opções alimentares que existiam no recinto.

Catarina é não consome carne e referiu que não conseguiu encontrar nada para comer que não contivesse este produto, pelo que jantou batatas fritas.

"Acho péssimo que nos bares que servem o concerto haja cachorros quentes, hambúrgueres e pão com chouriço e não haja uma única opção sem carne. Em nenhum dos bares! Vou jantar batatas fritas...", escreveu, numa story que partilhou.

[Legenda]© Instagram

