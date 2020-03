Ao olharmos para as taxas de obesidade, de diabetes e de doenças cardíacas, percebemos que os atuais estilos de vida contribuem negativamente para a nossa saúde. Alimentos fast food são práticos, mas carecem de nutrientes essenciais responsáveis por um estado de saúde saudável. Desta forma, reconsidere a ingestão dos próximos alimentos.

1- Margarina

Durante anos, a manteiga foi considerada uma inimiga. Contudo, recentes investigações constatam que é a margarina a nossa inimiga. Um alimento produzido com óleos vegetais hidrogenados, ricos em gorduras trans. Estudos comprovam a associação entre o consumo destas gorduras e o risco de doenças cardiovasculares e oncológicas. Devemos então privilegiar o consumo de manteiga de origem animal, de azeite e de óleo de coco.

2- Refrigerantes

Mesmo os light, provocam aumento de peso e, por sua vez, aumentam o risco de cancro, doenças cardiovasculares, diabetes e osteoporose. Nos Estados Unidos da América metade da população consome diariamente, em média, perto de um copo de refrigerante.

3- Carne processada

Do fiambre aos cachorros quentes, as carnes processadas têm sido alvo de publicidade negativa ao longo dos últimos anos. Vários estudos relacionam o consumo de carne processada e o surgimento de vários tipos de cancro, em particular cancro colo-rectal. O American Institute of Cancer Research afirmou que a ingestão diária de um cachorro-quente, ou de 50 gramas de carne processada, aumenta o risco de cancro colo-rectal em 21%. A estes alimentos são adicionadas substâncias e conservantes classificados como carcinogénicos. Se o consumo de carne faz parte da sua dieta opte por carne fresca.

4- Cereais de pequeno-almoço

Miúdos e graúdos adoram cereais de pequeno-almoço, são práticos e de fácil preparação. Contudo estão impregnados de açúcar. Contêm também vitaminas A, B3 e zinco em grandes quantidades, se diariamente os cereais forem consumidos em excesso as doses diárias destes nutrientes podem ser superiores aos valores recomendados.

5- Batatas fritas de pacote

Um dos snacks mais consumido, batatas fritas não são saudáveis. Têm alto teor de gordura (incluindo as trans), sal e calorias, e como tal contribuem para aumento significativo de peso, se consumidos regularmente.

6- Alimentos processados embalados

É muito mais fácil adquirir uma embalagem de bolachas do que fazer uma fornada de biscoitos… mas é uma opção errada. Para além do excesso de açúcar as bolachas e biscoitos industriais contém óleos hidrogenados, como o de palma, contribuindo para o aumento da ingestão de gorduras trans.

7- Alimentos light (sem gordura)

Do iogurte ao leite, os alimentos sem gordura são cada vez mais vulgares. Desde há vários anos que os investigadores têm vindo a descobrir e alertar para as consequências destes alimentos na saúde. São comercializados como alternativas saudáveis, no entanto, muitas vezes o teor de gordura é substituído por açúcar, adoçantes artificiais ou xarope de milho. A gordura pode e deve ser consumida, com moderação em detrimento destes substitutos, contudo devemos optar pelo consumo de gorduras saudáveis.

8- Batatas fritas

Adoradas por muitos, são deliciosamente… salgadas e como tal prejudiciais para a saúde. Consumir uma pequena dose de batatas fritas fast food significa ingerir 200 a 340 más calorias. Estão impregnadas de óleo vegetal e outros compostos que aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Se tiver de comer batatas fritas faça-as em casa.