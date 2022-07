Drake surpreendeu tudo e todos ao convidar a cantora lusodescendente e canadiana Nelly Furtado para subir ao palco durante um concerto. O rapper confessou ser fã da cantora que, diz, "mudou a sua vida".

Um momento único que aconteceu no evento All Canadian North Stars, em Toronto, no Canadá, terra natal de Drake.

"Preciso que cantem o mais alto que puderem, porque isto que vai acontecer aqui custou muito a conseguir", disse antes de Nelly entrar em palco.

"A música desta pessoa mudou muito a minha vida. Eu adoro-a de coração, portanto, quando ela entrar é bom que mostrem um pouco do vosso amor", acrescentou.

No Instagram, Drake e Nelly também destacaram este momento único.

