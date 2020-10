Este fim de semana foi de festa em casa de Drake. Adonis, filho do rapper, completou o terceiro aniversário este domingo, dia 11, e a data foi celebrada em grande.

Como mostra a última publicação nas redes sociais do artista, a casa foi decorada com enormes balões e adereços festivos, o que deixou o pequeno Adonis radiante. Por sua vez, Drake mostra-se embevecido a ver a felicidade do filho.

Recorde-se que o menino é fruto de um envolvimento do rapper com a ex-atriz pornográfica Sophie Brussaux.

