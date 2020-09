Drake publicou no Instagram uma fotografia do filho, Adonis, de dois anos, para marcar o primeiro dia de escola do menino.

"Primeiro dia de escola... O mundo é teu, filho", escreveu o pai 'babado' na legenda da imagem que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs.

Por sua vez, a mãe do menino, Sophie Brussaux, também destacou este momento na mesma rede social. "A mamã está orgulhosa do seu rapaz", disse.

