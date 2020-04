Drake, ou melhor a sua casa, foi a mais recente protagonista da edição da revista Architectural Digest. O cantor fez uma visita guiada à sua mansão em Toronto, no Canadá, e o resultado foi agora partilhado pelo próprio nas redes sociais.

A mansão, que foi intitulada como 'A Embaixada', tem quartos enormes com casas de banho, um campo de basquetebol, um estúdio de gravação, entre outros luxos.

Ora, mesmo com tudo isto, vários internautas acabaram por fazer piadas com o gosto para a decoração do artista, sobretudo no Twitter.

"O Drake, de 33 anos, tem um gosto para a decoração de interiores da mulher de um gangster de 50", afirmou-se. "A casa do Drake é o melhor hotel de Las Vegas que já vi", acrescentou-se.

Veja as imagens na galeria e tire as suas próprias conclusões.

