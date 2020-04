Recentemente, Drake teve a oportunidade de partilhar pela primeira vez uma imagem do seu filho. Contudo, conforme nota a imprensa internacional, estas não foram as únicas revelações quanto ao assunto.

O jornal britânico Daily Mirror adianta que o rapper sentiu vergonha de ter tido um filho com a atriz pornográfica francesa Sophie Brussaux. Aliás, o músico só se encontrou com ela duas vezes até ao nascimento do menino.

Recorde-se que a criança, de nome Adonis, nasceu em 2017, mas só alguns meses depois é que começaram a surgir rumores de que Drake tinha sido pai.

