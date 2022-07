O dueto inesperado que juntou Drake e os Backstreet Boys foi o ponto alto do concerto da banda em Toronto, no Canadá, no passado sábado.

A música escolhida foi ‘I Want It That Way’, um tema que Drake explicou ter uma importância especial para si.

"No meu bar mitzvá, a rapariga por quem estava apaixonado veio ter comigo quando uma das melhores canções do mundo estava a tocar e perguntou-me se queria dançar com ela. Foi a primeira vez que me senti reconhecido e foi quando senti que, se calhar, até podia ser um rapaz fixe", recordou.

Este espetáculo fez parte de uma digressão que vai levar os Backstreet Boys a percorrer 83 cidades, sendo uma delas Lisboa, que recebe a banda no próximo dia 3 de outubro.