Este sábado, dia 21, Jessica Athayde completou mais um ano de vida, data que celebrou com uma enorme festa organizada no Drag Taste Lisbon. No evento estiveram presentes várias figuras públicas bem conhecidas do público, como foi o caso de Rui Maria Pêgo, Inês Castel-Branco, Conan Osíris, Sofia Ribeiro, entre outras.

A avaliar por alguns dos momentos que foram partilhados nas redes sociais é possível dizer que animação não faltou.

Muitos dos convidados tiveram direito, inclusive, a uma maquilhagem inspirada no mundo das drag queens.

Na sua conta de Instagram, Jessica partilhou algumas fotografias, afirmando: "Para uma primeira festa de anos, não podia estar mais feliz. Foi tudo o que queria e tive uma tarde super feliz. As divas/rainhas lindonas do Drag Taste superaram todas as minhas expectativas, senti muito amor, dancei, abracei, e tive com um sorriso na cara o tempo todo. Um enorme obrigada a todos os que se juntaram na pista, talvez depois desta festa volte a fazer outra para o ano".

