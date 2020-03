Dolores Aveiro está de volta a casa depois de sofrer um AVC, no passado dia 3. Foi a própria que comunicou a notícia aos fãs, através das redes sociais, numa emotiva publicação realizada na manhã deste sábado.

A matriarca do clã Aveiro mostrou-se grata pela sua recuperação e por ter toda a família ao seu lado nesta fase.

"Vocês pensavam que eu não voltava? Voltei devagar, suavemente, na calma e com paz no coração, e com um pensamento em tom de recado: para quê julgar a cor da pele ,a roupa que se veste, o sapato ou o aspecto de cada um, somos nada diante da vida. Somos simples pedestres neste mundo, a vida é uma lição e só precisamos dar o valor e ser gratos por tudo!!! E ter fé em Deus que tudo vai dar certo", começou por dizer.

"E eu sou uma abençoada por ter oportunidade de viver, de amar a minha família e tê-los perto de mim... Obrigada a todos desse lado pelo apoio e pelo carinho, foram dias duros mas de lutas e vitórias Já estou na minha casinha rodeada de amor da minha família que é a minha fortaleza e energias boas. Estarei por aqui como gosto mas sempre a cuidar de mim em primeiro lugar. E tenham fé, tudo vai dar certo!! Fiquem em casa", rematou.

[Notícia em atualização]