A família Aveiro continua em festa. Depois de no início do mês de fevereiro terem festejado o aniversário de Cristiano Ronaldo e da filha de Elma, é a vez do pequeno Dinis comemorar mais um ano de vida.

O filho de Katia Aveiro completa dez anos esta segunda-feira, 17 de fevereiro, data que a avó assinalou nas redes sociais.

"Este amor da avó faz anos hoje... O Dinis furacão que a avó ama muito faz 10 anos. Que Deus te cuide e te guarde sempre. Feliz aniversário", escreveu a matriarca da família.

