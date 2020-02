Katia Aveiro está neste momento junto da família, como a próprio mostrou aos que a seguem no Instagram. Aliás, o filho do meio, Dinis, completa mais um ano de vida esta segunda-feira, data que, como seria de esperar, não deixou passar em branco.

No entanto, entre as imagens que tem partilhado no Instagram, destaca-se uma fotografia que acaba de publicar na rede social. Na mesma, Katia parece ao lado do irmão, o craque português Cristiano Ronaldo.

"O tico e o teco... em Lisboa", escreveu na legenda da referida imagem, que foi tirada no hotel Pestana CR7, na capital portuguesa.

Com a partilha, tudo leva a crer que Ronaldo está com a família em Portugal.

