Georgina Rodríguez tem vindo a mostrar ao mundo vários momentos passados com os mais novos da casa e, esta segunda-feira, voltou a surpreender os que a seguem no Instagram com mais um vídeo.

Os gémeos Eva e Mateo e ainda a pequena Alana Martina foram os protagonistas da mais recente publicação de Georgina, sendo que a filha mais nova foi quem mais se destacou.

No meio da sala, entre todos os brinquedos, a pequena Alana aparece a andar pela casa a cantarolar a música 'Dance Monkey', de Tones and I.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Filha de Georgina Rodríguez e CR7 faz birra por causa de uma mala Chanel