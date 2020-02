O mês de fevereiro continua em festa para a família Aveiro. Depois do aniversário de Cristiano Ronaldo e da filha de Elma Aveiro, segue-se o dia de anos do pequeno José Dinis, filho do meio de Katia Aveiro.

Uma data que começou logo por ser assinalada nas rede sociais.

"Hoje é dia deste ser humano de luz, uma riqueza na minha vida e na de quem convive com ele. Ele é sorriso, é energia, é boa disposição, é o falante, o dançarino, o jogador, o menino doce, companheiro, beijoqueiro, meu menino da mãe", começou por escrever Katia na sua conta do Instagram esta segunda-feira, dia 17 de fevereiro.

"Ama dormir comigo, ama que lhe cante no ouvido, ama dormir de mãos dadas, ama massa com atum, adora salmão grelhado, é louco por pizza, odeia ovo e batatas fritas, gosta muito pouco de hambúrguer, de vez em quando exige beber coca-cola, não come ervilhas como eu, bebe água como ninguém, odeia perder, chora se ouve uma história triste, ama música e desporto, é aficionado por futebol, é vaidoso, tem sorriso fácil, é um menino feliz", acrescentou, dando a conhecer um pouco mais o menino aos fãs.

De seguida, Katia afirmou que o pequeno Dinis "adora o pai", fruto da relação terminada com José Pereira. "Admira o mano [Rodrigo], é protetor da mana, adora brincar, conversar e beijá-la. Diz-me tantas vezes 'amo-te mãe até ao infinito'. Não me lembro de mim sem ele, sei que como mãe sou suspeita de falar, mas dizer que este meu filho é especial não é exagero. Dizer que quando penso nele e no futuro vejo coisas boas, vejo um ser humaninho maravilhoso que a vida me deu", continuou.

A publicação segui-se com Katia a recordar o dia em que o menino nasceu. "Faz hoje 10 anos que o coloquei no mundo, quando o vi, meu Deus do céu, foi uma explosão de sentimentos. Realmente eu sou uma abençoada e os meus três filhos são pedaços de mim. Só existo com eles e este Dinis (nome do avô) é sublime e encantador. Como é bom vê-lo crescer, ver a personalidade linda que ele tem, ver o encanto de criatura que ele é... Só peço a Deus saúde para continuar a criá-lo e aos outros, e saúde para ele ser o que quiser. Parabéns meu pequeno serzinho da minha vida... Amo-te com todas as minhas forças... Que sorte a minha ter-te como filho, que sorte, meu Deus, por poder viver e desfrutar destes momentos que é comemorar a tua vida... Feliz aniversário, meu amor", rematou.

Recorde-se que além de Dinis, Katia e José Pereira são ainda pais de Rodrigo. A empresária também é mãe de Valentina, que nasceu no ano passado, fruto da relação com Alexandre Bertolucci Júnior.

