Cristiano Ronaldo não é o único da família Aveiro a celebrar o seu aniversário esta semana. A filha de Elma Aveiro também está de parabéns.

A jovem Eleonor completa 15 anos esta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, data que a mãe 'babada' não deixou passar em branco.

Assim como aconteceu nos outros anos, Elma recorreu à sua página no Instagram para assinalar publicamente o aniversário da filha.

Mas não ficou por aqui. Foi também há 15 anos que a Elma perdeu o pai e a saudade aperta neste dia.

"15 anos se passaram, Deus tirou-me e deu-me o que mais amo no mundo. Há 15 anos o meu pai partiu porque achou que tinha cumprido a sua missão. De facto, tudo o que me ensinou reflete na mulher que sou hoje. Deus quis que aquilo que o meu pai me ensinou e amou continuasse contigo, filha. Deus sabe que enquanto cá estiver, vou-te proteger, amar[...]", começou por escrever.

"[...] Filha, que mais te posso dizer, que te amo mais que tudo nesta vida e é por ti que cá estou. Conta comigo sempre. Parabéns, minha filha, companheira, amiga, confidente, parte de mim. Aproveita muito este dia. Amo-te", rematou.

Leia Também: Depois de Katia, foi a vez de Elma Aveiro dar os parabéns ao irmão