É muito provável que Doja Cat passe a pensar duas vezes antes de se dirigir aos fãs. A cantora perdeu milhares de seguidores no Instagram depois de esta semana ter dirigido algumas críticas a quem a acompanha com demasiada intensidade.

Um grupo de fãs da cantora intitula-se 'Kittenz', uma clara referência ao nome artístico de Doja Cat. Essa alcunha motivou o seguinte comentário: "Se tu dizes que és um 'kittenz' [gatinho], então isso significa que precisas de desligar o telemóvel, arranjar um emprego e ajudar os teus pais em casa".

Várias pessoas responsáveis pela criação de perfis de fãs da artista no Twitter acabaram por decidir apagar as mesmas, o que levou a que Doja Cat perdesse vários dos seus seguidores nesta rede social, revelou o Page Six.

Leia Também: "Quando o Piqué aparece e te pede uma oportunidade"