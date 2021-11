Mia Rose assumiu em setembro deste ano estar a viver uma relação amorosa, a primeira tornada pública desde o fim do casamento com Miguel Cristovinho.

Na época, a cantora e digital influencer partilhou várias fotografias com o novo amor. As imagens nunca mostraram o rosto do homem que conquistou o seu coração, tendo Mia explicado mais tarde que este não queria ser exposto por não pertencer ao mundo dos famosos.

Agora, dois meses depois, Mia Rose apagou as fotografias que tinha ao lado do namorado e fez crescer na imprensa o rumor de que a relação poderá ter terminado.

Até ao momento, a influencer ainda não reagiu à especulação.

Leia Também: Mia Rose: Fotos do fim de semana em Viena com o namorado e amigos